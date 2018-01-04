Japonya, Kuzey Kore'den politikalarını değiştirmesini istedi

Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, Pyongyang yönetimi üzerinde, rotasını değiştirmesi, füze denemeleri ve nükleer programına son vermesi yönünde baskı kurmak için ABD ve Güney Kore ile çalışarak elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Özellikle koşulların ağır olduğu yılın en soğuk döneminde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların etkilerini ihtiyatla izlediğini dile getiren Abe, liderlerinin doğru politikalar benimsemesi halinde Kuzey Kore'nin çalışkan halkının ve bol kaynaklarının ülkeyi zenginleştireceğini vurguladı.

Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarının, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal güvenliklerine yönelik en büyük tehdit" olduğunu yineleyerek, ülkeyi korumak için orduyu güçlendirmeyi sürdürme sözü verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.