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Kore Yarımadası'nda 2 yıl sonra bir ilk!

Yonhap ajansının haberine göre, iki Kore arasındaki yarım saatlik zaman farkı nedeniyle Güney'den başlatılan aramaya henüz mesai saati başlamayan Kuzey'den yanıt gelmedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 14:23
Kore Yarımadası'nda 2 yıl sonra bir ilk!

Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, irtibat yetkilisinin daha sonra, iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde sabah saatlerinde Güney Koreli meslektaşını aradığı belirtildi.

Kuzey'in Güney'e bildirmesi gereken herhangi bir şey olup olmadığına ilişkin soruya, Kuzey'deki yetkili, "Hayır, bildirilecek bir şey olursa sizinle irtibat kuracağız." cevabını verdi.

GÜNEY KORE DOĞRULADI!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla, dün, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmış, Güney Kore, yerel saatle 15.30'da Kuzey Kore'den bir çağrı aldıklarını doğrulamıştı.

Güney Kore, 2016'da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore de dün, gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

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Kore Yarımadası'nda 2 yıl sonra bir ilk!
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