Liberya’da haberler kara tahtadan okunur

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor. Başkent Monrovia'daki sokak gazetesinde her gün kara tahta üzerine tebeşirle yazılan haberler sokaktan geçen okuyucularıyla ücretsiz buluşuyor. Şehir merkezine yakın yol kenarında yer alan kara tahta gazete, ülkenin resmi dili olan İngilizce yayın yapıyor. Daily Talk Gazetesi Yayın Yönetmeni Alfred Sirleaf, "Kara tahta üzerine tebeşir ve fotoğraflar ile hazırladığımız gazetemiz, Liberyalılara ücretsiz haber sunmak amacıyla yayına başladı. Bizim amacımız halkımızın ülke ve dünyadaki olaylar ile ilgili bilgilenmesi ve eğitilmesidir" dedi. Sirleaf, gazetenin 7 kişilik bir bir ekip tarafından çıkarıldığını ve ülkenin farklı bölgelerinden gönüllü gazetecilerin de haber gönderdiğini anlattı.

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