Pakistan'dan flaş ABD açıklaması!

Bakan Asıf, Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Pakistan'ın terörle mücadelede ABD'ye verdiği destek nedeniyle birçok bedel ödediğini belirten Asıf, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı bize 'Siz ne yaptınız?' diye soruyor. Size askeri üslerimizi açtık. Afganistan'daki ABD askerlerinin silah ve mühimmat ikmali bizim topraklarımız üzerinden yapıldı. Binlerce sivil ve askerimiz sizin başlattığınız savaşın kurbanı oldu."

'GEÇMİŞ BİZE ABD'YE KÖRÜ KÖRÜNE GÜVENMEMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ'

Ülkesinin, terörle mücadelede ciddi yol katettiğini ve son 4 yılda terörün yol açtığı molozları temizlemeye devam ettiklerini aktaran Asıf, "Geçmiş bize ABD'ye körü körüne güvenmemiz gerektiğini öğretti. Verdiğimiz mücadeleden memnun olmayabilirsiniz ama ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu yapmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." ifadelerini kullanmıştı.