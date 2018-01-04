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Putin’e karşı 60 aday çıktı
Putin’e karşı 60 aday çıktı
Giriş Tarihi: 4.1.2018
Rusya
'da 18 Mart 2018'de yapılacak devlet başkanlığı
seçim
i öncesi aday olmak isteyenlerin sayısında rekor artış yaşanıyor. Rusya Merkez Seçim Komitesi, 60 kişinin başvuru yaptığını duyurdu.
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