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Putin’e karşı 60 aday çıktı

Giriş Tarihi: 4.1.2018
Putin’e karşı 60 aday çıktı
'da 18 Mart 2018'de yapılacak devlet başkanlığı i öncesi aday olmak isteyenlerin sayısında rekor artış yaşanıyor. Rusya Merkez Seçim Komitesi, 60 kişinin başvuru yaptığını duyurdu.
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Putin’e karşı 60 aday çıktı
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