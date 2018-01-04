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’dan ABD’ye İran uyarısı

, ABD’yi İran’ın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 14:26
Rusya’dan ABD’ye İran uyarısı

İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden gösterilere ABD Başkanı 'tan destek mesajları gelmesinin ardından İran, ABD'yi 'ye şikayet etmişti.

İran'a bir destek de 'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'yi İran'ın içişlerine karışmaması konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD'den büyük yardım göreceksiniz" demişti.

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Rusya’dan ABD’ye İran uyarısı
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