Şeytan virajı otobüsü yuttu: 48 ölü

Peru
'nun
başkenti Lima
yakınlarında otobüsün uçuruma düşmesi sonucu en az 48 kişi yaşamını yitirdi. Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 2'si şöfor olmak üzere 57 kişinin bulunduğu otobüs, bir traktör römorkuyla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Uçurumun dibindeki taşlık Pasifik Okyanusu sahiline kadar yuvarlanan otobüsteki en az 48 kişi hayatını kaybetti. Ulaşım Bakanı Bruno Giuffra, ilk bulgulara göre "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kaza sırasında araçların yüksek hızla ilerlediğini söyledi. Polis yetkilisi Albay Dino Escudero, otobüs kazasından 6 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Heliporter yardımıyla hastaneye sevk edilen
yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirten Escudero, 3 yolcunun ise kayıp olduğunu bildirdi. Okyanus gelgitlerinin cesetleri sürüklemesi ve sahile doğrudan yol bulunamamasının, 100'den fazla itfaiye görevlisinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Şeytan Virajı olarak adlandırılan otoyol, kavisleri ve sisli hava koşulları nedeniyle sık sık kazalara sahne oluyor. Resmi açıklamalara göre, 2016 yılında Peru'da meydana gelen kazalarda 2 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.