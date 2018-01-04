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Son Dakika Haberi: davasında flaş gelişme!

ABD'de görülen Türkiye'ye kumpas davasına bakan New York Güney Bölge Savcılığı'na Geoffrey Berman atandı. davasına da Richard Berman isimli bir yargıç bakıyordu.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 12:48
Son Dakika Haberi: Hakan Atilla davasında flaş gelişme!

ABD 'nın kararı, Halkbank'a kumpas davasında Mehmet ile ilgili kararın sonuçlanmasında saatler sonra geldi. Davaya bakan savcı vekili Joon Kim ise görevden ayrıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Geoffrey Berman dışında 16 savcıyı daha boş koltuklara atadı.

Geoffrey Berman'ın Manhattan'daki en üst düzey federal savcı olması bekleniyor. Zira New York Güney Bölge Savcılığı, terörizm, finansal suçlar ve hükümet yolsuzluklarına bakıyor.

Daha önce bu görevde bulunan Preet Bharara, ABD Başkanı tarafından görevden alınmıştı.

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Son Dakika Haberi: Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
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