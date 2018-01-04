Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump, Kuzey ve Güney Kore’ye “Aptallar” dedi

Trump, Kuzey ve ’ye “Aptallar” dedi

ABD Başkanı , ile arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşımında, “Aptallar, konuşmaları iyi bir şey” dedi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 17:13
Trump, Kuzey ve Güney Kore’ye “Aptallar” dedi

ile arasında 2 yıl sonra ilk kez dün görüşme gerçekleştirilmişti.

İki ülkenin TSİ 03.30'da ikinci görüşme gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı , görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Eğer, 'başarısız' yetkililerin hepsiyle Kuzey Kore'ye karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşme ve diyaloğun devam edeceğine kimse inanmazdı. Aptallar, konuşmaları iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

Şoke eden olay: Japon Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Trump ile golf oynarken...

2016 Şubat ayından beri ateşkes hattındaki telefon iletişim kanalı ise Gaeseong Endüstri Bölgesi'nin kapatılmasından beri kullanılmıyordu.

Kore Yarımadası'nda 2 yıl sonra bir ilk!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Kuzey ve Güney Kore’ye “Aptallar” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN