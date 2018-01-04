Trump'ın 1 yılı protestolarla geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılı, protestolarla geçti.

www.fikriyat.com sitesindeki habere göre, seçimi kazandığı ilk günden itibaren hemen her gün dünyanın her yerinde tepkilerle karşılaşan Trump'ın yaşadığı bazı protestolar şöyle:

TRUMP YEMİN ETTİ: 20 OCAK 2017

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek görevine başladı. Trump, görev sırasında şu açıklamayı yaptı: "Amerika birleşirse, Amerika durdurulamaz. Büyük düşünmeli, daha da büyük hayaller kurmalıyız. Artık konuşan ama yapmayan politikacıları dinlemeyeceğiz. Boş konuşma devri bitti, aksiyon zamanı geldi. Birlikte Amerika'yı daha güçlü yapacağız. Birlikte Amerika'yı daha zengin yapacağız. Birlikte Amerika'yı daha gururlu yapacağız Birlikte Amerika'yı daha yücelteceğiz."

TRUMP YEMİN EDERKEN 230 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

ABD Başkanı Trump'ın yemin töreni günü başkent Washington'da çıkan olaylar sırasında 230 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Bu kişilerin kamu malına zarar vermek, kamu düzenini bozmak ve polise saldırmak gibi çeşitli suçlamalarla yargı süreçleri devam ediyor. Gözaltına alınıp tutuklananlar arasında, Amerikalı gazeteci Aaron Cantu gibi isimler de yer alıyor. Cantu, gösteriler sırasındaki olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuksuz olarak, hakkında istenen 70 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

'KADINLAR YÜRÜYÜŞÜ'NDE MİLYONLAR BİR ARAYA GELDİ

21 Ocak'ta Trump'ın özgürlükler, göçmenler, kadın hakları ve çoğulculuk gibi konulardaki yaklaşımlarını eleştirmek amacıyla başta ABD'nin başkenti Washington olmak üzere ülke genelinde ve dünyanın birçok farklı ülkesinde bir araya gelen milyonlarca kadın, Trump'a güçlü bir çağrıda bulundu.

'SEYAHAT' YASAĞINA MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ

Bu gösteriden kısa bir süre sonra nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getiren Trump yönetimi, ülke genelindeki birçok havalimanında gerçekleşen protestolara maruz kaldı.

'NOT MY PRESİDENT'

20 Şubat 2017'de ABD genelinde düzenlenen ve yüz binlerce kişinin katıldığı "Benim Başkanım Değil" temalı protestolarda da odak noktası, Trump'ın göçmenler, Müslümanlar ve farklı toplumsal kesimleri hedef alan açıklama ve uygulamaları oldu.

AŞIRI SAĞCILAR KAN DÖKTÜ

Trump karşıtı birçok ulusal gösterinin yanı sıra Cumhuriyetçi başkanı en fazla zorlayan gösterilerden biri de Virginia'nın Charlottesville kentinde 12 Ağustos'ta düzenlenen "Sağı Birleştirin" mitingi oldu. Yeni yönetimle birlikte giderek güçlenen aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği gösteriler boyunca şiddet olayları giderek arttı. Bir aracın ırkçılık karşıtı bir grubun içine dalmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı ve kentte olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran bu olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi eleştiri topladı.

İSRAİL'DEKİ PROTESTOLARA SESSİZ

Öte yandan ABD yönetiminin, son aylarda İsrail'de devam eden Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar konusunda bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamış olması da dikkati çekti. Diğer yandan ABD'nin Filistin'in çeşitli bölgelerindeki İsrail karşıtı gösterilerle ilgili tavrı da tepki çekiyor.

TRUMP'IN 1 YILI PROTESTOLARLA GEÇTİ

ABD yönetiminin İran'daki protestoculara verdiği desteğin yankıları sürerken, ABD'de son bir yılda gerçekleşen Trump karşıtı protestolar ve yönetimin verdiği tepkiler dikkat çekti.