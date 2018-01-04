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''tan 'da cep telefonu yasağı' iddiası

Başkanı 'ın görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 15:46
'Trump'tan Beyaz Saray'da cep telefonu yasağı' iddiası

Başkanı Donald 'ın görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonukullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi.

Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bazı Beyaz Saray çalışanları ise iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

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'Trump'tan Beyaz Saray'da cep telefonu yasağı' iddiası
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