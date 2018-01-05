ABD El Kaide ve el-Şebab'dan üç kişiyi terör listesine ekledi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ABD'nin, "vatandaşlarının güvenliğini, ulusal güvenliği, dış politikayı, ABD ekonomisini tehdit eden terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan ya da ciddi bir tehlike oluşturduğu belirlenen yabancı kişilere katı yaptırımlar uyguladığı" vurgulandı.

Buna göre, Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler Listesi'ndeki kişiler ile herhangi bir ticari işlem yapılması da yasaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu üç kişinin, ABD tarafından "yabancı terör örgütleri" olarak belirlenen Arap Yarımadası'nda El Kaide ve Kuzey Afrika'da el-Şebâb olarak bilinen örgütlere üye oldukları belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazali'nin iç güvenlik ve işleyişinden sorumlu üst düzey bir El-Kaide üyesi olduğu, Abukar Ali Adan el-Şeybab'ın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu ve Wanas el Faqih'in de 18 Mart 2015'te Tunus'taki Bardo Müzesi saldırısında en az 20 kişinin ölümüne yol açan bir el-Şebab lideri olduğuna dikkat çekiliyor.

El-Kaide ve el-Şebab liderliği üyeleri olduğu belirtilen üç kişinin Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler Listesi'ne alınmasının, bu örgütlerin izole edilerek, ABD finansal sistemini kullanmalarının önlemesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bunun aynı zamanda, "ABD kamuoyu ile uluslararası topluluğa" yapılan bir uyarı olduğunun da altı çizildi.