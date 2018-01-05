Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Avusturya'da skandal tartışma: Mültecileri askeri kışlaya hapsedelim

'da skandal tartışma: Mültecileri askeri kışlaya hapsedelim

’da hükümet ortağı aşırı sağcı parti FPÖ’nün lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, mültecilerin boş askeri kışlalara doldurulmasını, akşam da belirli saatten itibaren kışlada toplanmalarını önerdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 14:56
Avusturya'da skandal tartışma: Mültecileri askeri kışlaya hapsedelim

ORF televizyonunun Wien Heute programına konuşan Strache, ilticacıların yerleşim yerlerine yerleştirilmesinin bir felaket olacağını savundu ve "Akşam belirli bir saatten sonra hepsinin kışlaya tekrar dönmesi gereken bir düzenleme geçmişte de tartışıldı" dedi.

Strache, bu içeri hapsetmek olmaz mı sorusuna "Hayır hapsetmek değil. Bir düzenin olması gerekir. İltica başvuruları inceleninceye kadar. Toplumda bu konuda sorunlar yaşandığı bilinen bir şey" yanıtını verdi.

UYUM DEĞİL HAPİS

Hürriyet'in haberine göre Başbakan Yardımcısı Strache'nin mültecileri kışlalara kapatma önerisine, muhalefet tepki gösterdi. Viyana Belediyesi'nin uyum sorumlusu Jürgen Czernohorsky, "Strache uyum yerine hapsetmek istiyor" dedi ve Başbakan Kurz'un buna karşı tavrını merak ettiğini söyledi. Kurz ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeni hükümet programı, mültecilerin üzerindeki paraya el konulmasını, cep telefonlarının belirli bir süre güvenlik birimleri tarafından incelenmesini öngörüyor.

Avrupa'daki 700 Bin müslümanın büyük endişesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya'da skandal tartışma: Mültecileri askeri kışlaya hapsedelim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN