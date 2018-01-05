İran'da, ABD ve İsrail'in açıklamaları ile provoke edilen hükümet karşıtı protestolara karşı milyonlarca rejim yanlısı devlete bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi.



İran'da 28 Aralık'ta ekonomik sorunlardan ötürü başlayan protestolar devam ediyor. Protesto gösterilerinin ardından milyonlarca İranlı, şehirlerin merkezinde bulunan meydanlara akın etti.

Başta Meşhed, Urumiye, Erdebil, İsfihan ve Tahran olmak üzere İran'ın farklı şehirlerinde gerçekleşen yürüyüşlerde "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Önceki gün de Zencan, Kum ve Hamedan başta olmak üzere İran'ın farklı şehirlerinde devlete bağlılık yürüyüşleri düzenlenmişti.

İran'dan cuma namazından sonra 'devlete bağlılık yürüyüşü'

Son günlerde İran'da iç karışıklıklara yol açan protestolarda içinde emniyet güçlerinin de bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.