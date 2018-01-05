Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü

’de intihar saldırısı: 11 ölü

Giriş Tarihi: 5.1.2018
'ın başkenti 'de meydana gelen intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan tarafından yapılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5'inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN