Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü

Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de meydana gelen intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5'inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.