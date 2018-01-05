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Kukla terör örgütü , ’a savaş ilan etti

'nin taşeron terör örgütlerinden biri olan ’ın Sina yarımadasındaki kolu, kaydettiği 22 dakikalık bir infaz videosuyla ’a savaş ilan etti.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 20:41 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 02:04
Kukla terör örgütü DEAŞ, Hamas’a savaş ilan etti

'da güç kaybeden terör örgütü , infaz videolarına bir yenisini ekledi ve Filistinli 'a savaş ilan etti.

'ın Sina yarımadasında etkili olan DEAŞ'lı teröristler, Hamas'ın askeri kanadıyla işbirliği yaptığını iddia ettikleri eski bir örgüt militanını infaz etti. 'de kontrolü elinde tutan Hamas, bölgedeki DEAŞ üyelerini daha önce defalarca bozguna uğratmıştı. Bölgede güçlü olan Hamas, Sina yarımadasında Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

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merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı 'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tartışmalı konuşmasından kesitlerle başlıyor. Görüntülerin devamında, Gazze'de DEAŞ militanlarının Hamas tarafından katledildiği belirtiliyor ve Kudüs'ü koruyamadıkları gerekçesiyle Hamas'a savaş ilan ediliyor. Videoda Hamas, "Kafir Batı'nın izinden gitmekle" suçlanıyor.

Analistler, iki grubun olası çatışmasının Gazze'de ve bölgede zaten kırılgan olan güvenlik zeminini daha da sarsacağı uyarısında bulunuyor. Gazze'de çalışmalar yapan analist Hani Habib, "Küçük bir kıvılcım bile iki tarafı silahlı bir mücadelenin içine çekebilir" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

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Kukla terör örgütü DEAŞ, Hamas’a savaş ilan etti
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