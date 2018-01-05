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, 'nin teklifini kabul etti

'nin, 'nin 9 Ocak tarihli yaptığı görüşme teklifini kabul ettiği bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 06:44 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 07:06
Kuzey Kore, Güney Kore'nin teklifini kabul etti

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine söz konusu görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıkladı.

9 Ocak'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baek, tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang 'na katılımının da söz konusu görüşmede ele alınacağını dile getirdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben söz konusu olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.

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Kuzey Kore, Güney Kore'nin teklifini kabul etti
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