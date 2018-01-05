‘Ölüm sitesi’ 2018 listesini açıkladı

'The DeathList' isimli internet sitesi, her yıl olduğu gibi 2018 başında da bu yıl içinde ölecek ünlülere ilişkin tahminlerini açıkladı. Önceki yıllarda yaptığı 'isabetli' tahminlerle adından söz ettiren sitenin bu yılki listesinde, ünlü fizikçi Stephen Hawking
(75), oyuncu Olivia Newton-John (69), aktör Kirk Douglas (101), Rolling Stones
'un efsane isimlerinden Ronnie Wood (70), eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek (89) ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip
(96) gibi tanınmış isimler yer alıyor.