Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rusya’nın Suriye üssüne saldırı

’nın üssüne saldırı

Giriş Tarihi: 5.1.2018
Rusya’nın Suriye üssüne saldırı
Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2017'de Rusya'nın 'deki Hımeymim üssüne henüz belirlenemeyen gruplar tarafından havan topu ile saldırının gerçekleştirildiğini ve 2 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlık, üste bulunan 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Rus Kommersant gazetesi, "muhalif gruplar" tarafından gerçekleştirilen saldırıda 10'dan fazla askerin yaralandığını ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiğini iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı ise geçtiğimiz haftalarda Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada Suriye'den çekileceklerini belirterek, "Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin faaliyetleri kalıcı olarak sürecek" demişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’nın Suriye üssüne saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN