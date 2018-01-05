Rusya’nın Suriye üssüne saldırı

Rusya
Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2017'de Rusya'nın Suriye
'deki Hımeymim üssüne henüz belirlenemeyen gruplar tarafından havan topu ile saldırının gerçekleştirildiğini ve 2 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlık, üste bulunan 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Rus Kommersant gazetesi, "muhalif gruplar" tarafından gerçekleştirilen saldırıda 10'dan fazla askerin yaralandığını ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiğini iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ise geçtiğimiz haftalarda Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada Suriye'den çekileceklerini belirterek, "Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin faaliyetleri kalıcı olarak sürecek" demişti.