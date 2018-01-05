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Taksiciye 120 milyon liralık talih kuşu

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Giriş Tarihi: 5.1.2018
Taksiciye 120 milyon liralık talih kuşu
'de taksi şoförü Amo Riselli (50), 27 Aralık'ta çekilen lotodan 24 milyon sterlin (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı. Gloucester kentinde yaşayan 4 çocuk babası Riselli, iki gün boyunca arabasının torpidosunda tuttuğu bilete parara çıktığını markete gitmesiyle öğrendi. İngiliz loto kuruluşu Camelot'u arayarak ödülün miktarını soran Riselli, 24 milyon sterlin kazandığını duyunca ailesiyle birlikte sevinçten havalara uçtu. 4 yıl önce eşi vefat eden talihli, "Emekli olacağım. Bir kısmını aileme dağıtacağım. Ferrari marka bir araba ile havuzlu bir villa alacağım" dedi.
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Taksiciye 120 milyon liralık talih kuşu
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