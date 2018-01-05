Yemen'den Arabistan'a füze denemesi yapıldı!

Haberde, ayrıca "Suudi savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli bölgelerini bombardıman altında tutmaya devam ettiği biliniyor. El Cuf vilayetinin bazı bölgeleriyle El Beyza vilayeti sözü geçen bölgelerin arasında yer alıyor" deniliyor.

SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMA YAPTI

Suudi Arabistan devlet medyası, ülkenin Yemen sınırında ülkeye doğru gelen bir balistik füzeyi havada engellediğini duyurdu.

Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler, 2017 yılında iki kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı füzeyle hedef almıştı. Aralık ayında fırlatılan son füze, Kral Selman'ın başkanlık sarayına doğru inerken havada imha edilmişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, füze saldırısına anında misillemede bulunarak Husi mevzilerini bombardımana tutmuştu.