ABD, hafta sonu Mars’tan soğuk

ABD
'de 13 eyaleti etkisi altına alan ve kasırga bombası denilen alçak basınç, Amerika'nın kuzeydoğusunda hafta sonu gündüz sıcaklığını -50'lere düşürecek. Öncek gün akşam saatlerinde bastıran kar fırtınasına teslim olan bölge hafta sonu Mars
gezegeninden bile soğuk olacak. Nitekim NASA
verilerine göre dün REMS gözlem istasyonunun Mars'ta yaptığı ölçümlere göre gezegendeki sıcaklık eksi 6 dereceye kadar yükseldi. Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle New York
, Boston, Philadelphia gibi kentlerde okullar tatil edilirken, 3000'e yakın uçak seferi de iptal edildi. Saatteki hızı 90 kilometreye yaklaşan rüzgar eşliğinde yağan kar yüksekliğinin 30 santimetreyi geçmesi beklenirken New York'ta çöp arabaları kar küreme araçlarına dönüştürüldü. Bir milyon öğrencinin eğitim gördüğü bin 800 kamu okulu dün tatil edildi. Hampshire, Maine, Connecticut eyaletlerinin de içinde bulunduğu kuzeydoğu bölgesinde yaşayan 40 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi. 3 günde 9 kişi donarak yaşamını yitirdi.