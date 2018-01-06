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'de "Patrik Theophilos" su

"Kiliseye ait malları 'e aktarmakla" suçlanan Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, 'deki Mehd (Doğuş) Kilisesi girişinde yüzlerce li tarafından kiliseye girişi engellenmeye çalışılarak edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 19:11
Beytullahim'de Patrik Theophilos protestosu

liler, Doğu Kilisesi takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü münasebetiyle si'nde düzenlenecek kutlamaya katılmak üzere bölgeye gelen Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos'un konvoyuna tepki gösterdi.

Konvoya ayakkabı ve yumurta atan kalabalık, Patrik 3.Theophilos'un kiliseye girişini engellemeye çalıştı.

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"Kiliseye ait malları 'e aktarmakla" suçlanan Patrik 3.

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Filistin güvenlik güçlerinin koruması altında kiliseye girebildi.

Ortodoks Konsey Üyesi Uday Bacali de daha önce yaptığı açıklamada, "Eski Patrik Irenius, Eski Kudüs'te aralarında iki otel ile bir binanın da bulunduğu taşınmazları İsrail'e aktarmıştı. Theophilos da Kudüs'te kiliseye ait birçok taşınmazı İsrail'e aktardı." ifadelerini kullanmıştı.

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Beytullahim'de "Patrik Theophilos" protestosu
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