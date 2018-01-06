İran sokaklarında 15 Temmuz ruhu

İran'da 28 Aralık'ta Meşhed kentinde hayat pahalılığını protesto ile başlayan ancak dış müdahalelerle kısa süre içerisinde rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerin bastırılmasında 15 Temmuz ruhu etkili oldu. Son üç gündür protesto gösterilerinin yaşanmadığı İran genelinde dün de sakinlik hakimdi. Ancak Tahran'da İnkılap Meydanından Firdevsi'ye giden cadde boyunca güvenlik önemleri sürüyor. Tahran Üniversitesi'nin önünde de polis kontrol noktası kuruldu. Tüm bu güvenlik önlemlerinin yanında hayat akıyor, işportacılar tezgahlarının başında duruyor. Tahran Üniversitesi'nin çevresinde geçtiğimiz hafta muhalifler gösteri düzenlemiş, ertesi gün aynı yerde yönetime destek verenler yürümüştü. Polisin varlığı gösterilerin İran'da ne kadar ciddi etki yarattığını anlatırken, Opera Binası'nın çevresindeki kafelerdeki kalabalık, hayatın normale döndüğünü gösteriyor. Biz, gençlerden gösteriler hakkında bilgi almak istedikçe onlar da bize Türkiye'de darbe girişimindeki halkın direnişini sordu. İran'daki karışıklıklar Türkiye'de ne kadar etki uyandırdıysa, Türkiye'deki gelişmeler de burada bir o kadar gündem konusu. 15 Temmuz ruhuna vurgu yapan halk arasında olası muhalif göstericilere karşı yönetimi koruma refleksinin canlı olduğu açıkça belli. Musalla'daki on binlerce kişi, cuma hutbesinin verildiği alana akarken İran bayrakları ve rejim yanlısı pankartlar taşıyordu.

ABD KAOS İSTİYOR

Bilgeler Meclisi Üyesi Ayetullah Tegavi ile yaşananları konuştuk. Eylemlerin arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu söyleyen Tegavi, terör örgütü DEAŞ'ın sahneden çekildiğini ve Batı'nın bölgede yeni karışıklıklar yaratma çabasında olduğunu söyledi. Göstericilerin camilere saldırdığını hatırlatan Tegavi, bunun İranlılar tarafından yapılamayacağını söyledi. Emekli memur olduğunu söylen bir kişi "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce ülkesine büyük zarar veren bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbenin ülkeye ne kadar zarar verdiğini ve arkasında kimler olduğunu bilen en iyi kişi Erdoğan'ın kendisidir. Erdoğan'ın, cumhurbaşkanımız Ruhani'yi araması çok sevindirici, bir o kadar da yerinde" dedi.

DESTEKÇİLER SOKAKTA

800 kilometre uzaktaki Şiraz'dan geldiğini söyleyen bir diğer kişi "Cumaya katılmak istememin asıl sebebi yabancılara, burada olduğumuzu göstermek istemem" ifadelerini kullandı. Musalla çıkışında on binlerce kişi, "Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm" sloganını atarak, rejime destek verdi.