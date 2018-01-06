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, erken için sandığa gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (), yarın erken genel le sandık başına gidecek olan Kıbrıs Türk halkı, seçimlere umutlu bakıyor. Adada, 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ve 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarışacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 17:08
KKTC, erken seçim için sandığa gidiyor

'de yarın yapılacak erken genel i AA muhabirine değerlendiren seçmenler, yarınki seçimden büyük beklenti içinde olduklarını dile getirdi.

Necmi Aslantürk, bu zamana kadarki seçimlerde hiçbir başarının elde edilemediğini belirterek, partilerin seçim dönemlerinde birçok vaatte bulunduğunu ancak seçimler tamamlandıktan sonra verilen vaatlerin unutulduğunu ifade etti.

Aslantürk, KKTC'yi 40 senedir 3 partinin yönettiğini, yeni kurulan partilerden ve yarınki seçimlerden umutlu olduklarını dile getirdi.

KKTC'den BM'ye rest

"BU SEÇİM ÇOK FARKLI"

Özcan Çiçek de sonuçların Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını dileyerek, daha öncekilerle yarınki seçimler arasında büyük farklılıklar olduğunu kaydetti. Çiçek, "Eski köklü partilerden sonra yeni bazı partiler var. Bu yeni partilerle çok büyük köklü değişiklik olacağını zannediyorum." dedi.

Türkiye'den adayı ziyarete giden turistler de seçim sonuçlarının Kıbrıs'a barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

KKTC'de yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim düzenlenecek.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den 5 milletvekilliği için yarışacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.

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KKTC, erken seçim için sandığa gidiyor
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