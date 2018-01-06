Macaristan'da rekor sıcaklık

Bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık oranının 1975 yılında Sopron kentinde 16,7 derece olarak ölçüldüğünü bugün ise ülkenin Somogy bölgesinde sıcaklığın 17,4 derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Gece sıcaklık rekorunun da kırıldığı belirtilen açıklamada, 1988 yılında Nagykanizsa kentinde 8,3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın dün gece Kaposvar kentinde 9,9 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.

GEÇEN YIL 80 KİŞİ DONARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Macaristan'da geçen yıl hava sıcaklığı 8 Ocak gecesi Peşte bölgesinde eksi 28,1 dereceyi görerek 1985 yılında ölçülen eksi 26,5 derece soğuk rekorunu geçtiği bildirmişti.

Macar Sosyal Forumu ise soğuk hava dolayısıyla Macaristan genelinde 80 kişinin donarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.