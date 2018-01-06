Türk-Alman ilişkilerinde yeni dönem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Goslar şehrinde bir araya gelecek. Çavuşoğlu ve Gabriel görüşmesinde özellikle Almanya'daki seçimler sonrası ikili siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir yol haritası çizilmesi bekleniyor. Görüşmede terör örgütü PKK ile ortak mücadele de masada olacak. Masaya yatırılacak bir diğer konu Türkiye ve AB ilişkileri. Almanya'nın Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınabileceği veya sonlandırılabileceği yönündeki açıklamaları ikili ilişkileri olumsuz etkilemişti. Bakan Çavuşoğlu'nun bir kez daha Almanya'nın bu tutumundan dolayı duyulan rahatsızlığı dile getirmesi ve bu söylemlerden vazgeçilmesi çağrısı yapması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin AB hedefinin tam üyelik olduğunu ve özellikle 23. ve 24. fasıllar başta olmak üzere tüm fasılların açılması gerektiğini hatırlatması bekleniyor.

'ZORLU BİR YIL GERİDE KALDI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Funke Medya Grubu için kaleme aldığı makalesinde ise Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Çavuşoğlu Türk-Alman ilişkilerinde zorlu bir yılın geride bırakıldığını belirterek, "Ortak çıkarlar merceğinden Türk-Alman ilişkileri için yeni yaklaşımlar geliştirmenin zamanıdır" vurgusu yaptı. Bakan Çavuşoğlu yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'de yol açtığı travmanın Almanya'da tam olarak anlaşılamadığını da dile getirdi.

ÇAVUŞOĞLU, TİLLERSON'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRK ÇOCUĞA IRKÇI SALDIRI

Polonya'nın başkenti Varşova'da Türk asıllı 14 yaşında bir kız "ırkçı saldırı" sonucu yaralandı. Hafif yaralanan kız çocuğu babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis "ırkçı saldırı" kapsamında soruşturma başlattı. Saldırgan henüz yakalanamazken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından "Polonya'da ırkçılığa yer yok" ifadesini kullandı.

'ADAMIMIZI TEPEYE YERLEŞTİRDİK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray günlerini anlatan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar" isimli henüz yayımlanmamış kitaptan yeni detaylar ortaya çıkıyor. Buna göre, Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Tepeye adamımızı yerleştirdik" dediği iddia ediliyor.