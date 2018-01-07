ABD İran’ı nasıl karıştırmaya kalktı

AYAKLANMANIN ARKASINDAKİ GÜÇ: CIA

İran, ayaklanmanın arkasında ısrarla CIA'yi işaret ediyor. Ekonomik kriz üzerinden başlatılan sokak olaylarında halk kemer sıkma politikalarıyla birlikte silahlı kuvvetlere ayrılan bütçeye de tepkiliydi. İran rejimi işte bu noktada provokasyon yapıldığını, halkın silahlı kuvvetlerle karşı karşıya getirildiğini savunuyor. Peki İran nasıl bir silahlı yapıya sahip, asker ve polis haricinde İran içerisinde hangi güçler var, dışarda hangi silahlı gruplara sahipler, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.