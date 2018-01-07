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’ı nasıl karıştırmaya kalktı

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Giriş Tarihi: 6.1.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 01:40
ABD İran’ı nasıl karıştırmaya kalktı

AYAKLANMANIN ARKASINDAKİ GÜÇ: CIA

, ayaklanmanın arkasında ısrarla CIA'yi işaret ediyor. Ekonomik kriz üzerinden başlatılan sokak olaylarında halk kemer sıkma politikalarıyla birlikte silahlı kuvvetlere ayrılan bütçeye de tepkiliydi. İran rejimi işte bu noktada provokasyon yapıldığını, halkın silahlı kuvvetlerle karşı karşıya getirildiğini savunuyor. Peki İran nasıl bir silahlı yapıya sahip, asker ve polis haricinde İran içerisinde hangi güçler var, dışarda hangi silahlı gruplara sahipler, sabah.com.tr için yanıtladı.

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ABD İran’ı nasıl karıştırmaya kalktı
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