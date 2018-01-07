Cezayir Fransa’dan kafataslarını istedi

Cezayir'in, iki yüzyıldır Paris
İnsan Müzesi'nde sergilenen Cezayirli direnişçilerin kafatasları ve ulusal arşivin iadesi için Fransız makamlarına resmi talepte bulunduğu bildirildi. Cezayir Dışişleri Bakanı Abdülkadir el-Mesahil, Paris Büyükelçisi'nden Cezayirli direnişçilerin kafatasları ve ulusal arşivin geri verilmesi için Fransız makamlarına resmi talepte bulunmasını istedi. Cezayir yönetimi Fransa
'nın 1830-1962 yıllarında bazıları 1518-1830 Osmanlı dönemine dayanan 18 bin vesikayı ülkeden götürdüğünü belirtiyor.