Filistin Başbakanı Hamdallah'dan ABD'nin skandal kararına tepki!

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları kesme tehdidini, "kabul edilmeyecek bir şantaj ve mültecilerin haklarını çiğneyen hukuksuz bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Beytüllahim'de Hristiyanların Noel Bayramı kutlaması çerçevesinde verilen resepsiyona katılan Hamdallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vekaleten yaptığı konuşmada, "ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesme tehdidi, kabul edilmeyecek bir şantaj ve mültecilerin haklarını çiğneyen hukuksuz bir uygulamadır. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararı alan ABD, suç ve ihlallerini daha fazla sürdürme konusunda cesaret kazandı." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hamdallah, uluslararası topluma, "Filistin'in tarihi haklarını ve uluslararası kararları çiğneyen bu pervasızlığa son verilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme" çağrısında bulundu.

UNRWA Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarında yaşayan yaklaşık 5,3 milyon Filistinli için yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

FKÖ'DEN BM'YE ÇAĞRI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları kesme tehdidini hayata geçirmesi durumunda oluşacak "mali yükün" sorumluluğunun üstlenilmesi çağrısı yaptı.

FKÖ'ye bağlı Mülteci İşleri Dairesi Genel Müdürü Ahmed Hanun, AA muhabirine, UNRWA'ya yapılan yardımların, topraklarından göç ettirilen mültecilerin yurtlarına dönüş hakkını içeren "uluslararası bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamasının milyonlarca mülteciye şantaj niteliğinde ahlak dışı bir adım olduğuna ve bölgede kaos yaratacağına dikkati çeken Hanun, yardımların durmasının mültecilerin sırtına yeni bir yük anlamına geldiğini ifade etti.

Hanun, BM Genel Sekreteri Guterres'e, ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesme tehdidini hayata geçirmesi durumunda oluşacak "mali yükün" sorumluluğunun üstlenilmesi çağrısında bulundu.

DONALD TRUMP YİNE TEHDİT ETMİŞTİ!

Bu tehdidin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UNRWA'nın feshedilmesi ve dönüş hakkına son verilmesi talebinin bir sonucu olduğunu belirten Hanun, FKÖ'nün bu konuda bir danışma toplantısı yapmak üzere UNRWA ile temas kurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceğinin sinyalini vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar UNRWA'ya yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.