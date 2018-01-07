Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan flaş açıklama: Gösterilere karşı galip geldik

'dan flaş açıklama: Gösterilere karşı galip geldik

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 'dış güçler tarafından desteklenen olaylar bastırılmıştır' denildi.

Giriş Tarihi: 7.1.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 14:31
İran'dan flaş açıklama: Gösterilere karşı galip geldik

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, İran halkı ve güvenlik güçleri yabancı güçler tarafından desteklenen olayları sona erdirmiştir' denildi.

Açıklamada yaşanan olaylardan dolayı ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan suçlandı.

Olayları bastırmada milis gücü Besiçlerin, polis kuvvetlerinin ve istihbarat yetkililerinin etkili olduğu belirtildi.

İran'da geçtiğimiz hafta ülkenin birçok kentinde binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıkmış, protestolar zamanla 'rejim karşıtı' bir kimliğe bürünmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protestoları destekleyen açıklamalar yapmıştı.

İran sokaklarında 15 Temmuz ruhu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan flaş açıklama: Gösterilere karşı galip geldik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN