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'de volkanik patlama nedeniyle ada boşaltıldı

’de volkanik ada Kadovar'da meydana gelen volkanik patlama nedeniyle 600 kişi tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 7.1.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 14:24
Papua Yeni Gine'de volkanik patlama nedeniyle ada boşaltıldı

'de Kadovar adasında volkan patlaması korkuya neden oldu. Volkan püskürmesinin ilk belirtilerinin cuma günü başlamasının ardından dün artan dumanlar üzerine yetkililer harekete geçti. Her an patlama yaşanması beklenen Kadovar adasındaki 600 kişi tahliye edildi. Papua Yeni Gine yetkilileri, Kadovar sakinlerini komşu adalara yönlendiriyor. Kurtarma ekipleri ise ada yakınlarındaki teknelerin ve gemilerin adaya yaklaşmalarını engelliyor.

Adada son volkan faaliyeti 40 yıl önce görülmüştü. Yerel kaynaklar, adanın yüzde 50'sinin lavla kaplı olduğunu dile getirdi.

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Papua Yeni Gine'de volkanik patlama nedeniyle ada boşaltıldı
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