Protesto için saraya kapanan prensler gözaltında

Suudi Arabistan
'da 11 prensin, kemer sıkma tedbirlerine karşı bir sarayda toplandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Prenslerin elektrik, su gibi masraflarının artık devlet tarafından karşılanmayacağının açıklanmasına itiraz etmeleri nedeniyle gözaltına alındıkları ve Hair Cezaevi'ne nakledildikleri kaydedildi. Suudi sitesi sabq.org'un haberine göre prensler, kraliyete bağlı bir sarayda bir araya gelerek, kraliyet üyelerinin su ve elektrik faturalarının artık devlet tarafından karşılanmamasını öngören kararnamenin geri çekilmesini talep etti. Prensler, bir akrabaları için verilen idam cezası için de tazminat talep etti. Habere göre, prensler sarayı terk etmeyi de reddetti. Bunun üzerine kraliyet muhafızlarının devreye girerek, 11 prensi gözaltına alıp, hapsettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan prenslerin isimleri ise henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, 5 Aralık'ta ülkedeki veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320'ye ulaştığını ve şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti. Yolsuzlukla suçlananların çoğunun anlaşmayı kabul ettiğini aktarılmıştı.