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tetikçisi çıktı

Giriş Tarihi: 7.1.2018
Provokatör muhabir FETÖ tetikçisi çıktı
'ın 'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye iftira atan kişinin Fransız Canal Plus televizyonunun i Laurent Richard olduğu ortaya çıktı. Toplantının soru cevap kısmında 'Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a silah gönderdiği ve MİT TIR'larının yakalandığı" iftirasını atarak bir soru yönelten Richard'ın bir gazeteci gibi değil adeta tetikçisi gibi davrandığı anlaşıldı. Richard'ın firari FETÖ'cülerle Twitter'da takipleştiği görüldü. Richard'ın, azılı FETÖ'cüler, , Ahmet Sefa Yayla ve 'un arkadaşı olduğu ve Twitter'dan takipleştiği belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokatör muhabirin münasebetsiz sorusuna tokat gibi yanıt vermişti. Erdoğan, "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı ve şimdi hapisteler. İstihbarat teşkilatlarının bu tür yetkileri vardır. Sen bana bunu soruyorsun da ABD'nin teröristlere verdiği 4 bin TIR silahı neden sormuyorsun. FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin" demişti.
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Provokatör muhabir FETÖ tetikçisi çıktı
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