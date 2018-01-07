Haberler Dünya Haberleri Trump’ın başını ağrıtan kitap yok satıyor

Trump’ın başını ağrıtan kitap yok satıyor ABD Başkanı Trump, hakkında yazılan kitabın piyasaya çıkmasını engelleyemedi. Bazı kitapçılarda satışa sunulduktan birkaç saat içinde tükenen kitap, Trump’a göre yalanlarla dolu

Giriş Tarihi: 7.1.2018