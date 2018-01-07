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'daki salgınında ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Hükümet salgını kontrol altına almak için başkent 'da gece sokağa çıkma yasağı getirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 21:19
Zambiya'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

'da ortaya çıkan salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi.

Yetkililer, geçen ekim ayında patlak veren salgında 52'si başkent 'da olmak üzere ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına almak amacıyla Lusaka'da gece sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların getirildiğini duyurdu.

Chilufya, yasaklı gıdaların açıkta gizlice satılması nedeniyle salgının yayılmayı sürdürdüğünü, 19.00-08.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar ile gizli satışların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Zambiya'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
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