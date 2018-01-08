Aynı kirli senaryo

İran
'da 28 Aralık'ta ekonomik nedenlerle başlayan ancak iç ve dış müdahaleler sonucu bir anda rejim karşıtı isyanlara dönen olayların iç yüzünü öğrenmek için Tahran Üniversitesi'nden Profesör Doktor Seyyid Muhammed Marandi ile randevulaştık. Bu buluşmaya çok önem veriyordum zira Marandi, İran Devrimi'nin lideri Humeyni'nin kişisel doktoru, bir dönem İran Sağlık Bakanlığı görevini yürüttükten sonra halihazırda İran Meclis Başkan Vekilliği yapan Ali Rıza Marandi'nin oğlu ve İran'da tanınan bir akademisyendi.
ABD, İsrail
ve İngiltere
bayraklarının paspas olarak kapı önüne koyulduğu bir binada bizi karşılayan Dr. Marandi kitaba ortasından başlayarak "2009'da İngiltere'de protestolar oldu, birkaç kişi öldü, İngiliz hükümeti Facebook'tan aldığı yardım ile çok sayıda kişiyi tutukladı. Ancak orada kimse, protestoculara 'haklarını arayan gençler' gözüyle bakmadı, aksine tüm dünya basını tek ses halinde protestocuların marjinal, terör yanlısı ve yağmacı olduğu izlenimini verdi. Aynı şey İran ve Türkiye
'de olunca ise hükümetlerin meşruiyetini tartışmaya açtılar. BBC Farsça, bu son gösterilerde insanları kışkırtmak için elinden geleni yaptı" dedi.
"YİNE DENEYECEKLER"
Yurt dışı kaynaklı basının Bahreyn'den, 2009'daki İran olaylarından ve hatta rejime destek gösterilerinden kareler alarak "Rejim karşıtları sokakta, Hamaney'e ölüm isteniyor" başlıklarıyla yayımladığını söyleyen Doktor Marandi, "Trump gösterilere destek vererek akılsızca bir iş yaptı. Başarılı olamadı, ama bölgede rahatsızlık çıkarmak için bir deneme daha yapacaktır" ifadelerini kullandı.
1999'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kampüs olaylarında, 2009'daki kanlı gösterilerin merkezlerinden olan Tahran Üniversitesi'nde gözle görülür bir sakinlik vardı, Dr. Marandi de "Tabii ki tek tek bilmiyorum ama ben henüz öğrencilerimden bu son olaylara destek verene rastlamadım" dedi.
Gösterilere Washington'dan destek vererek İran'a dönme vaadinde bulunan Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'yi sorduğumuzda ise bu tür rüyaları gülünç bulduğunu söyledi.
İFTAİYE ARACIYLA PROVOKASYON
Gösterilerin
yoğun olduğu Loristan eyaletinde yaşanan itfaiye provokasyonu ise İran'da herkesin dilinde. Televizyon kanallarında ve internet sitelerinde yayımlanan yüzleri maskeli kişiler, görevden dönmekte olan bir itfaiye aracını ele geçiriyor. Aracın vitesini boşa alan bu kişiler, koca kamyonu o sırada gösteri yapmakta olan kalabalığın üzerine doğru yokuş aşağı salıyor. Araç kalabalığa dalmadan önce küçük bir otomobili ezerek, içindeki bir baba ile oğlunun ölümüne neden oldu.
Kamyonu halkın üzerine sürdüler
ABD VE İSRAİL DESTEKLİ BAŞKALDIRIYI BASTIRDIK
İran
Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, "İran halkının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve iki yüzlü monarşi rejimleri tarafından çıkarılan kargaşanın İran halkı, istihbarat servisi ve polisi tarafından yenilgiye uğratıldığı" belirtildi.
GÖSTERİLERDE 20 KİŞİ ÖLDÜ
İran
Polis Teşkilatı Sözcüsü General Said Muntazer El Mehdi ise, gösterilerde 20 kişinin öldüğü, eylemlerin başlıca organizatörlerinin ise gözaltında bulunduğu bildiriliyor. Gözaltına alınanların çoğunun, daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor.
İRAN'IN FUAT AVNİ'LERİ
Sosyal
mesajlaşma uygulaması Telegram'da bulunan ve gösterileri destekleyen Amednews isimli bir kanalın paylaşımları dikkat çekiyor. Mesajlarının üçte birinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden atıldığı tespit edilen kanalda, "Molotof kokteyli nasıl yapılır" gibi yayınlar yapılıyor. Amednews için "Türkiye'nin Fuat Avni'si" yorumu yapılıyor.