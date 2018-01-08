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Efsane astronot öldü

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Giriş Tarihi: 8.1.2018
Efsane astronot John Young öldü
Ay'a ayak basmış ve ilk mekiği pilotu Astronot hayatını kaybetti. , Young'un zatürreeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle 87 yaşında evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. NASA'da 42 yıl çalışan Young için taziye mesajı yayımlayan eski ABD Başkanı George W. Bush "O iyi bir arkadaştan çok daha ötesiydi" dedi. Gemini, Apollo ve uzay mekiği programlarının üçünde de yer alan tek kişi olan Young uzaya 6 kere giden ilk, Ay'da yürüyen 9. astronottu. Young, Ay'a ilk ayak basan 'un da aralarında bulunduğu, 1962'de seçilen ikinci astronot eğitim ekibindeydi. Young, 2004'te NASA'dan emekli olmuştu.
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Efsane astronot John Young öldü
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