Efsane astronot John Young öldü

Ay'a
ayak basmış ve ilk uzay
mekiği pilotu Astronot John Young
hayatını kaybetti. NASA
, Young'un zatürreeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle 87 yaşında evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. NASA'da 42 yıl çalışan Young için taziye mesajı yayımlayan eski ABD Başkanı George W. Bush "O iyi bir arkadaştan çok daha ötesiydi" dedi. Gemini, Apollo ve uzay mekiği programlarının üçünde de yer alan tek kişi olan Young uzaya 6 kere giden ilk, Ay'da yürüyen 9. astronottu. Young, Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong
'un da aralarında bulunduğu, 1962'de seçilen ikinci astronot eğitim ekibindeydi. Young, 2004'te NASA'dan emekli olmuştu.