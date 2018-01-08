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'den için "uluslararası konferans" isteği

Kurtuluş Örgütü'nün, başkenti olan bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına almak amacıyla "uluslararası konferans" düzenlemek istediği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 23:42
FKÖ'den Filistin için uluslararası konferans isteği

Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, FKÖ'nün bir uluslararası konferans düzenleyerek, 1967 sınırlarında başkenti olan bir devletinin kurulmasını, ayrıca Kudüs, mülteciler, esirler ve sınırlar meselelerine ilgili uluslararası kararlara dayanarak nihai çözüm getirmeyi garanti altına almayı hedeflediğini aktardı.

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Ureykat, bu amaçlarla gerçekleştirilecek uluslararası toplantının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarıyla uluslararası hukuk ve meşruiyete dayanan "tam yetkili" bir konferans olmasını istediklerini vurguladı.

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FKÖ'den Filistin için "uluslararası konferans" isteği
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