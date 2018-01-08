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'daki olaylar yatışınca 'dan ilk açıklama geldi!

Başkanı Mike Pompeo, 'daki sokak gösterilerine ilişkin yaptığı açıklamada CIA'in parmağı olmadığını savundu. CIA'nın olayların bitimine yakın yaptığı açıklamadan günler önce ise ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla İran'daki göstericilere destek mesajları vermişti.

İran'daki olaylar yatışınca CIA'dan ilk açıklama geldi!

Fox News'e konuşan Pompeo, 'da ekonomik koşulların iyi olmadığını ve insanların bu nedenle sokakta olduğunu söyledi.

İran'dan gelen protestoları 'in İsrail ve 'la birlikte koordine ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Pompeo, "Bu yanlış. Bunlar İran halkıydı. Onlar tarafından yaratıldı, başlatıldı ve devam ettirildi. Daha iyi yaşam koşulları ve teokratik rejimden uzaklaşmayı talep ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo

İran'da ekonomik koşulların kötülüğü iddiasıyla başlayan ancak kısa bir süre içerisinde rejim karşıtı bir kimliğe bürünen protesto gösterilerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi ise tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protestolara açıktan destek veren açıklamalar yapmışlardı.

İran sokaklarında 15 Temmuz ruhu

İran’daki protestoların hedefi Moskova Ankara Tahran

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İran'daki olaylar yatışınca CIA'dan ilk açıklama geldi!
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