İran'daki olaylar yatışınca CIA'dan ilk açıklama geldi!

Fox News'e konuşan Pompeo, İran'da ekonomik koşulların iyi olmadığını ve insanların bu nedenle sokakta olduğunu söyledi.

İran'dan gelen protestoları CIA'in İsrail ve Suudi Arabistan'la birlikte koordine ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Pompeo, "Bu yanlış. Bunlar İran halkıydı. Onlar tarafından yaratıldı, başlatıldı ve devam ettirildi. Daha iyi yaşam koşulları ve teokratik rejimden uzaklaşmayı talep ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo

İran'da ekonomik koşulların kötülüğü iddiasıyla başlayan ancak kısa bir süre içerisinde rejim karşıtı bir kimliğe bürünen protesto gösterilerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi ise tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protestolara açıktan destek veren açıklamalar yapmışlardı.