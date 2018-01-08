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’de UBP önde

’de dün yapılan erken genel in ilk sonuçlarına göre, Başbakan Özgürgün liderliğindeki UBP sandıktan birinci parti çıktı

Giriş Tarihi: 8.1.2018
KKTC’de UBP önde
'de, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesinin belirleneceği erken genel dün yapıldı. Toplam 190 bin 551 seçmenin bulunduğu ülkede, vatandaşlar 719 sandıkta oy kullandı.
Seçime, 8 siyasi partiden 379, 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katılıyor. Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekilliği için mücadele etti.
Sandıkların 18.00'de kapanmasına rağmen, yeni seçim sistemi nedeniyle sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun süreceği belirtildi.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; KKTC genelinde sandıkların yüzde 58.28'inin açıldığı, Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) yüzde 38.44'le ilk sırada yer aldığı belirtildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) yüzde 21.74, Halkın Partisi'nin (HP) yüzde 17.08, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) ise yüzde 8.35 oy aldığı kaydedildi. UBP'nin geçmişte her partiyle koalisyon yaptığını belirten Özgürgün, "Kimseye ön yargılı davranmayız" dedi.
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KKTC’de UBP önde
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