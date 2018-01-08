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’da 48 saatte 31 ölü

Giriş Tarihi: 8.1.2018
Meksika’da 48 saatte 31 ölü
'da kartellerinin çatışması 48 saatte 31 cinayete sebep oldu. Ülkenin ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde, uyuşturucu trafiği ile bağlantılı gerçekleşen şiddet olaylarında 7 kişi de yaralandı. Hayatının kaybedenler arasında dört kadın ile 14, 15 ve 17 yaşlarındaki üç gencin de bulunduğunu belirten polis yetkilileri, şiddet olaylarına Juarez ve Sinaloa isimli rakip uyuşturucu kartellerinin sebep olduğunu dile getirdi. Olaylar sonrasında bölgeye 250'den fazla federal polis sevk edildi.
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Meksika’da 48 saatte 31 ölü
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