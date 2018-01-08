Mesleğiyle dalga geçen sevgilisini...

34 yaşındaki Irina Kozlova isimli Rus, sevgilisi tarafından 88 kere bıçaklanarak öldürüldü. Rus kayakçı ve snowboard sporcusu Irina Kozlova'yı öldüren Evgeny Markov isimli adam, cinayetin sebebi olarak kadının kendisiyle dalga geçmesini gösterdi.