Mesleğiyle dalga geçen sevgilisini...

Evgeny Markov isimli adam, sevgilisi Rus sporcu Irina Kozlova'yı yapmış olduğu meslekten dolayı kendisine güldüğü gerekçesiyle 88 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cani adam, olaydan sonra bir restoranda yemek yerden tutuklandı.
Giriş Tarihi: 8.1.2018 10:33Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 10:37
34 yaşındaki Irina Kozlova isimli Rus, sevgilisi tarafından 88 kere bıçaklanarak öldürüldü. Rus kayakçı ve snowboard sporcusu Irina Kozlova'yı öldüren Evgeny Markov isimli adam, cinayetin sebebi olarak kadının kendisiyle dalga geçmesini gösterdi.