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Mesleğiyle dalga geçen sini...

Evgeny Markov isimli adam, si Rus sporcu Irina Kozlova'yı yapmış olduğu ten dolayı kendisine güldüğü gerekçesiyle 88 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cani adam, olaydan sonra bir restoranda yemek yerden tutuklandı.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 10:37
Mesleğiyle dalga geçen sevgilisini...

34 yaşındaki Irina Kozlova isimli Rus, si tarafından 88 kere bıçaklanarak öldürüldü. Rus kayakçı ve snowboard sporcusu Irina Kozlova'yı öldüren Evgeny Markov isimli adam, cinayetin sebebi olarak kadının kendisiyle dalga geçmesini gösterdi.

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Mesleğiyle dalga geçen sevgilisini...
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