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JFK Havalimanı'nı su bastı

Dünya'nın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan JFK Havalimanı'nı su bastı. Hava muhalefeti nedeniyle günlerdir bekleyişini sürdüren yolcular, bagajlarının da su baskınından etkilenmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 10:16
New York JFK Havalimanı'nı su bastı

Dünya'nın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan ve 'un en önemli havalimanı olarak bilinen John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nı su bastı.

Manhattan'ın doğusundaki Long Island adasında yer alan havalimanının 4. terminalinde, önceki günlerde gerçekleşen fırtınanın da etkisiyle ana su boruları patladı.

Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.

Hava muhalefeti nedeniyle günlerdir bekleyişini sürdüren yolcular, bagajlarının da su baskınından etkilenmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Su baskını nedeniyle yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.

Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.

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New York JFK Havalimanı'nı su bastı
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