İngiltere Başbakanı Theresa May bazı bakanları değiştirmeyi planlıyor!

İngiltere'de geçen yıl yapılan seçimlerin ardından mecliste çoğunluğu kaybeden May, İngiltere'nin AB'den çıkışını yönlendirmekle görevli hassas dengeli azınlık hükümetine liderlik ediyor. Ayrıca May birçok iç politika sorunuyla mücadele etme baskısı altında.

Uzun süreli müttefiki olan ve fiilen başbakan yardımcısı gibi çalışan Damian Green'in hakkında yürütülen soruşturma sonucu istifa etmesine değinen May, BBC'ye "Kuşkusuz Green'in Noel'den önce gidişi bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koydu ve bazı değişiklikler yapacağım" dedi. May, kabine değişikliğinin yakında olacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Sunday Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Philip Hammond, İçişleri Bakanı Amber Rudd ve Brexit Bakanı David Davis'in görevlerine devam edeceklerini belirtti.

May'in ayrıca, Brexit konusunda fikir ayrılıkları yaşayan kabinede birliği korumakla görevli olan Green'in yerini alacak yeni bakanı açıklaması bekleniyor.

Sunday Times, değişmeleri ya da farklı roller üstlenmeleri beklenen bakanlar arasında Muhafazakar Parti başkanı Patrick McLoughlin, eğitim bakanı Justine Greening, iş dünyasından ve enerjiden sorumlu bakan Greg Clark ve Avam Kamarası hükümet lideri Andrea Leadsom'un yer aldığını duyurdu.