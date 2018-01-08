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NYT’den ’ı zorda bırakan iddia

Giriş Tarihi: 8.1.2018
NYT’den Mısır’ı zorda bırakan iddia
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin "'ın, ABD Başkanı Trump'ın 'ü ''in başkenti' olarak tanıma kararını kabul ettiği" şeklindeki haberi, Kahire yönetimini zorda bıraktı. NYT'nin haberinde, BM'deki Kudüs oylaması sırasında Mısır istihbaratının televizyon sunucularını arayarak, "Kamuoyuna açık bir şekilde İsrail'i kınayacağız ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil. İzleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah'ın Kudüs'ten ne farkı var?" dediği iddia edildi. Mısır yönetimi ise iddiayı yazılı açıklamayla yalanladı.
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NYT’den Mısır’ı zorda bırakan iddia
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