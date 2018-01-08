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Arlington’daki metro istasyonu önünde toplanan onlarca eski asker, ABD (Pentagon) Amerikan ordusundaki skandallarının hesabının sorulmasını istedi. Pentagon Sözcüsü Albay Manning, "Hiç kimse askerlik hizmetinin bir parçası olarak cinsel tacize katlanmak zorunda bırakılmamalı" dedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 23:50
Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Asker Kadın Eylem Ağı () olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun düzenlediği da açıklama yapan SWAN örgütünün başkanı Lydia Watts, ABD ordusundaki taciz olaylarının sadece yüzde 4'ünün yargıya intikal ettiğini ifade etti.

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Kısa açıklamalar ve iddiaları için yargılamanın kolaylaştırılmasını talep eden protestocular daha sonra olaysız dağılırken 'dan da protestoya destek açıklamasının gelmesi dikkati çekti.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Hiç kimse askerlik hizmetinin bir parçası olarak cinsel tacize katlanmak zorunda bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

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Protestocuların arasında eski Savunma Bakanı Leon Panetta'nın özel yardımcısı Monica Medina da bulunurken Pentagon'ın basın sözcüsü Dana W. White da protestoya destek olmak için grubun yanına gittiği görüldü.

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Pentagon’da cinsel taciz protestosu
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