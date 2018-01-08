Soğuk kâbus

ABD
'de, 22 kişinin ölümüne yol açan soğuk hava
dalgası, hayatı felç etme noktasına getirdi. Ülkenin doğusunda 200 uçuş iptal olurken, 10 eyalette kar kalınlığı 30 santimi aştı
12 GÜN EKSİ 20 DERECE
ABD'nin kuzeydoğusu ve batısının merkezi kısımlarını etkisine alan soğuk hava dalgası nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından günlük hayatta yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Ülkenin doğusunda 200 kadar uçuşun iptal olduğu belirtildi. Hava sıcaklıklarının 12 gün boyunca sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği Chicago'da 80 yıldan beri yaşanan en uzun soğuk hava dalgası hüküm sürüyor. Chicago'da daha önce 1895 ve 1936'da da uzun süren soğuklar yaşanmıştı.
MİLYONLAR ETKİLENDİ
Soğuk hava nedeniyle Great Lakes'ten New England
'a kadar olan bölgede 110 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. 10 eyaletteki bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 cm'yi aştı. Chicago'daki Havacılık Departmanı, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda 180'dan fazla uçuşun Midway Havalimanı'nda ise en az 50 uçuşun iptal olduğunu duyurdu. New York
, Philadelphia ve Washington bölgelerinde ise cuma günü binden fazla uçuş iptal olmuştu. Havalimanlarında yolcular uçuşları için en az 15 dakika bekledi. New York John F. Kennedy Havalimanı'nda uçuş seferlerinin iptal olması ve gecikmesi nedeniyle yolcular zor durumda kalmıştı. Buzlu su taşıyan sert fırtına nedeniyle Massachusetts'te bazı araçların ve binaların zara gördüğü kaydedilmişti.
KAR FIRTINASI GELİYOR
Soğukların pazardan itibaren Chicago'da az da yumuşaması beklendiği açıklansa da, kutup soğukları bir süre daha devam edecek. Chicago, Cincinnati, Cleveland, Washington, New York ve Atlanta'da kar fırtınası
bekleniyor. Haftanın ortasından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olduğu tüm bölgelerde yumuşaması, hatta bazı bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkması bekleniyor.