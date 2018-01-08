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Türkiye düşmanı , partisi tarafından dışlandı

10 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak adından söz ettiren Yeşiller partisi Eş Başkanı , siyasetten siliniyor.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 11:30
Türkiye düşmanı Cem Özdemir, partisi tarafından dışlandı

CEM ÖZDEMİR ORTADA KALDI

Bakanlık koltuğunu masada kaybeden Özdemir'e, partisi de desteğini çekti. Eş Başkanlığı düşünmediğini açıklamasının ardından dışlanan Özdemir, Federal Meclis Grup Başkanlığı için destek görmedi.

Bakanlık alamadı, Yeşiller'in Eş Başkanlığı pozisyonunu kaybetti ve son olarak da partisinden Federal Meclis Grup Başkanlığı'nda desteklememesi üzerine, elinde bir tek milletvekilliği kaldı.

Almanya'daki Türk öğretmenlere bile tahammülü olmayan , artık 4 yıl boyunca sadece milletvekilliği yapacak.

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Türkiye düşmanı Cem Özdemir, partisi tarafından dışlandı
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