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Dedeağaç’taki üssünü korumayı reddetti

Giriş Tarihi: 8.1.2018
Yunan askeri Dedeağaç’taki NATO üssünü korumayı reddetti
Yunan askerlerin, 'nun 'ın kuzeyinde Dedeağaç limanında yeni kurulan helikopter üssünün korunması görevini kabul etmedikleri belirtildi. Rizospastis haber sitesinde yer alan haberde bir , "NATO ve Amerikalı katilleri destekleyen herhangi bir hizmeti hiçbir zaman yapmayacağız. Askeri komutaya verdiğim raporda şahsen desteklediğim görüş budur. Meslektaşlarım da aynısını yaptı. Halkımıza karşı savaş planlayan NATO ordusunun ülkemize getirilmesi provokatif ve kabul edilemezdir" ifadelerini aktardı.
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Yunan askeri Dedeağaç’taki NATO üssünü korumayı reddetti
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